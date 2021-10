Personal de CAEV laboró pese a falta de electricidad, destaca Director

El corte de energía en las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la Capital del Estado, se debió a una falla que ya está siendo atendida y en breve se restablecerá el servicio, informó el director general Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez.Durante entrevista el funcionario estatal explicó que el Subdirector de Administración está encargado de que el sistema quede listo a la brevedad posible.“Sabemos que hay fallas pero ya estamos enfocados y abocados a resolverlo”, expuso.De igual modo, reconoció que la base trabajadora los estuvo apoyando en sus labores, aún sin energía eléctrica, ya que a decir de Ladrón de Guevara Benítez, está no es la primera vez que pasa.En este sentido, pidió a los trabajadores de CAEV tener paciencia ya que este tipo de situaciones salen de sus manos, pero se dijo seguro de que habrá una pronta solución.Dejó en claro que no era necesario suspender actividades ya que se podía trabajar sin energía eléctrica.“De hecho seguimos trabajando en las oficinas, aunque no haya luz hay muchas cosas que hacer y los trabajadores lo saben”, asentó.A decir del funcionario estatal, en CAEV, los empleados “están puestos y siempre con la camiseta”.Y es que refirió que la dependencia se mantuvo en alerta y atenta a lo que sucediera, ya que una de las indicaciones para evitar los contagios de COVID-19, es tener agua y lavarse las manos, por lo que la dependencia y todos sus empleados trabajaron para garantizar el servicio.De este modo, Jorge Ladrón de Guevara reconoció la labor de la base trabajadora, ya que en los casi dos años de pandemia, no han suspendido actividades.“Agradezco a la base trabajadora sobre todo, porque siempre nos han apoyado desde un principio”, dijo al agregar que la situación del corte de luz en las instalaciones, será resuelta.