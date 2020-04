Personal de cocina exige se atienda problema de aguas negras en IMSS Veracruz

Personal del área de cocina central de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace un llamado a las autoridades del IMSS para que atiendan el problema de aguas negras que se registra en el departamento, señalan que las aguas del drenaje de todos los pisos del hospital, llegan hasta el sótano en donde se encuentra la cocina.



Afirman que, desde hace 10 años, empezaron a registrarse desperfectos en la estructura del nosocomio, sin que se dé una solución total y ahora, en plena contingencia sanitaria por el COVID-19, tienen mayor preocupación a que surja un problema mayor por la insalubridad.



A decir de José Sanabre Santiago, manejador de alimentos de la UMAE 14, tanto personal como pacientes están en riesgo.



"En la parte de nutrición que está en el área del sótano, toda el agua de los pisos donde están los contaminados fluye junto a las mermas, lo que se está cocinando para el personal y pacientes, hacemos un llamado a las autoridades de sanidad y salubridad para que se hagan presentes, porque están lavando charolas o haciendo el alimento y el agua negra está saliendo de abajo, es un hospital viejo y obsoleto".



Afirman que de esta situación ya tienen conocimiento las autoridades de la clínica pero no han dado respuesta a la queja.



Incluso ya se han desprendido los plafones mientras están en el área, poniendo en peligro la vida de los trabajadores.



"Se han caído los plafones con aguas negras en el comedor, en el área de cocina y nadie nos hace caso, hemos mandado oficios al sindicato, a la empresa y nadie nos hace caso, llega el personal a checar el área, una palmadita en la espalda y ya. Ahí llega toda el agua sucia, la contaminación está al millón, no al cien, al millón, todos los gérmenes, basura y virus llegan ahí, cómo es posible que el director de la UMAE no nos haga caso sabiendo lo que está pasando".



Desesperados, lanzaron un llamado a la dirección del IMSS en el hospital ubicado en la avenida Cuauhtémoc del puerto de Veracruz, para que se atienda la problemática.