Personal de confianza del Ayuntamiento de Apazapan espera su pago

Trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Apazapan denunciaron que no han recibido su pago correspondiente a dos quincenas.



Los empleados que prefirieron reservar sus nombres por temor a represalias, indicaron que no se les han hecho sus pagos bajo el argumento de que el Gobierno del Estado no ha depositado las partidas correspondientes para este rubro.



“No nos han pagado ya en dos quincenas, la quincena pasada y la antepasada nos vienen diciendo que el Gobierno del Estado no ha depositado el presupuesto y que por ese motivo no nos han pagado”, señalaron.



Y es que consideraron que la falta de pago se debe a que se están destinando los recursos del municipio a la campaña del hermano del alcalde César Flores Colorado.



“Ahorita lo que investigamos aquí con varios compañeros es que el hermano del Alcalde está contendiendo para la Alcaldía y nosotros nos imaginamos que está ocupando el presupuesto para apoyar a su hermano; sabemos que Gobierno manda la partida dos días con anticipación a cada municipio”, comentaron.



Resaltaron que es urgente que reciban su dinero, pues no tienen otro modo de generar ingresos para sus familias.



“Nosotros necesitamos nuestro salario para mantener a nuestras familias. De hecho, les hemos preguntado a los ediles, el síndico y el regidor y al parecer también están molestos pues no los toman en cuenta para nada”, finalizaron.