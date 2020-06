Personal de Desarrollo Urbano de Xalapa intentó extorsionar a ciudadano

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Felipe Villa Campa, dio a conocer que en días pasados, un ciudadano denunció un presunto intento de extorsión por parte del personal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa.



El funcionario municipal comentó que recibió la llamada de un vecino, el cual alertó que trabajadores de dicha Dirección le estaban solicitando dinero para permitirle continuar con su construcción, por lo que la Policía Municipal acudió a brindar el apoyo.



"Recibimos una llamada de un ciudadano al cual le habían estado haciendo una exigencia de un pago porque él estaba realizando una obra que se encontraba fuera de los lineamientos. Policía Municipal acudió, acudimos pero estas personas se dieron cuenta y en ese sentido, no se realizó el pago de este cobro indebido".



Comentó que metros adelante fueron detenidos para cuestionarlos y saber si en verdad eran personal del Ayuntamiento y al mismo instante llamaron a la titular de Desarrollo Urbano América Carmona Olivares, misma que confirmó la procedencia de estos.



"Le llamamos a la titular América y sí, efectivamente nos dice que sí son trabajadores del área pero que ellos no estaban comisionados para esa zona y no estaban en los horarios ni la función y que procediéramos contra derecho".



Villa Campa enfatizó que como no fueron encontrados en flagrancia, no se pudo acudir ante la Fiscalía General del Estado pero el afectado sí acudió a presentar la denuncia formal correspondiente.



"El Ayuntamiento con su área jurídica levantó las actas correspondientes a estos funcionarios públicos. Ellos están utilizando las zonas que no están dentro del centro. Ellos ocupan la zonas al exterior, la periferia para poder sorprender a los ciudadanos y ellos obtienen dinero indebido y obviamente eso es un delito".



Recordó que todo pago, ya sea para permiso de construcción o comercios, se realiza directamente en Palacio Municipal y no de manera directa con los trabajadores.