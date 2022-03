Personal de Distritos Judiciales de Poza Rica y Ozuluama gozará de “megapuente”

Con motivo de las “Fiestas del Petróleo” en Poza Rica y las “Fiestas Patronales en Honor a San José” en Ozuluama, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz autorizó el 17 y 18 de marzo como días de asueto para el personal de ambos Distritos Judiciales.Además, se atraviesa el fin de semana (sábado y domingo) y el lunes 21 será inhábil por el natalicio de Benito Juárez García, por lo que las actividades jurisdiccionales en los Distritos Judiciales de Poza Rica y Ozuluama estarán suspendidas por cinco días y se reactivarán hasta el martes 22.En los Juzgados sólo habrá una guardia con el personal mínimo indispensable para atender los asuntos urgentes e inaplazables.Así, en ambos Distritos Judiciales, en materia penal del sistema tradicional, se practicarán las diligencias urgentes, para lo que se designará el personal de guardia indispensable para el correcto despacho de los asuntos.Y en lo que respecta a la materia civil y mercantilen caso de haberse acordado celebrar audiencias en los días de asueto, se llevarán a cabo las mismas, para lo cual deberá establecerse la guardia de servicio asignada para el despacho de los asuntos.En el caso particular de Poza Rica, con relación al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral (jueces de control, de enjuiciamiento, y ejecutor), se quedará el Juez que se encargará de la guardia para la debida atención de los asuntos inaplazables, con el menor número de personal posible, llevando a cabo durante dicho lapso las diligencias, providencias precautorias y puesta a disposición del imputado ante el Órgano Jurisdiccional.Así también, resolverá la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso, decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo.Pero se suspenden todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control como de la etapa de juicio, a fin de no vulnerar los derechos de las partes; sin que lo anterior implique que se suspenda el ejercicio de la acción penal o la presentación de medios de impugnación.Y en materia familiaren el Juzgado deberán establecerse guardias de servicio asignadas por el titular, con el menor número de personal posible, informando con toda oportunidad, en relación con el personal de guardia asignado que cubrirá la misma, para efectos de control.Para el caso del Distrito Judicial de Ozuluama, con relación al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral (juez de control y de enjuiciamiento), se quedará una guardia para la debida atención de los asuntos inaplazables, con el menor número de personal posible, llevando a cabo durante dicho lapso las diligencias, providencias precautorias, puesta a disposición del imputado ante el Órgano Jurisdiccional.Aunado a ello, se podrán resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso, decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo.También quedan suspendidos todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control como de la etapa de juicio, a fin de no vulnerar los derechos de las partes; sin que lo anterior implique que se suspenda el ejercicio de la acción penal o la presentación de medios de impugnación.Y en lo que respecta al Juzgado Mixto de Primera Instancia, toda vez que en el Distrito no existen Juzgados Especializados en Materia Familiar, la guardia atenderá todos los casos urgentes.