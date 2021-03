Personal de IMSS en Poza Rica y Orizaba también demandan vacunas

Personal médico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Poza Rica se plantó afuera de sus instalaciones la mañana de este jueves, para denunciar que no han sido vacunados contra el COVID-19.



Sin dar entrevista, con pancartas reclamó la “nula respuesta” de autoridades ante la urgencia por las dosis contra Coronavirus.



“¡Por todos mis compañeros que han muerto!”, “Por todas mis compañeras que a diario se enfrentan a la enfermedad”, “Porque nuestras familias nos esperan”, “Somos personal de salud laborando sin vacunar”, decían las cartulinas.



La protesta fue corta, se realizó por espacio de 20 minutos y los trabajadores inconformes se retiraron del lugar.



Cabe destacar que este mismo día, personal de la Clínica 66 en Xalapa también protestó para denunciar que no se ha vacunado a personal de urgencias aunque atiende a pacientes con Coronavirus.



También en Orizaba



Por su parte, trabajadores del Hospital General Regional del IMSS en Orizaba, cuestionaron que ya se esté vacunando contra el COVID-19 a población en general y no se haga lo propio con ellos.



Y es que al menos en este nosocomio, que atiende pacientes no sólo de Orizaba sino de diferentes municipios hay personal que atiende a personal con coronavirus, ya sea ambulatorios o internados.



Dijeron que ni siquiera han recibido la primera dosis, a pesar de estar en la primera línea de contacto.



Se trata de camilleros, gente de lavandería, limpieza y choferes de ambulancia y otros, a los que se les ha excluido del esquema de vacunación.



Puntualizaron que también tienen familias a las cuales deben proteger así como ellos mismos tienen que librarse de esta enfermedad, pues todos los días están de cara con ésta al laborar en este Hospital Regional.