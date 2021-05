Personal de Jurisdicción Sanitaria 7 acusa uso de bienes para cuestiones políticas

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 7 denunció el uso de bienes de la secretaría para cuestiones meramente políticas, pues mientras a los supervisores y jefes de departamento les dicen que no hay gasolina ni vehículos para trasladar material, vacunas o medicamentos, los administradores hicieron uso de vehículos oficiales para acudir a un cuadrangular de futbol.



“A nosotros nos la hacen cansada para salir a realizar nuestro trabajo o sencillamente nos indican los jefes que digamos a las enfermeras o médicos que bajen a la Jurisdicción o al almacén para que ellos se lleven los recursos que necesitan a sus unidades de salud”, indicaron.



Sin embargo, dijeron, sí hay recursos monetarios para comprar uniformes de futbol, gasolina y vehículos para que el administrador de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Noé Montero Morales, y el jefe de Recursos Materiales, Aran Álvarez Aparicio, se vayan con todos sus amigos a Xalapa.



Agregaron que a ellos no les importa que la población pague los platos rotos porque no hay suficientes medicamentos, material o vacuna en sus unidades, mientras que médicos y enfermeras son los que ponen sus vehículos particulares, gasolina y tiempo para que llegue lo que el personal administrativo debería surtir.



Resaltaron que el partido MORENA se rasga las vestiduras cuando acusa a otros de presuntamente utilizar recursos oficiales, cuando ellos sí lo hacen.