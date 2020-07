Personal de Limpia Pública denuncia despido injustificado

Buena tarde:



Quisiera que publiquen que el Ayuntamiento de Xalapa acaba de quitarnos los contratos que teníamos.



A pesar de que el Alcalde dijo que los trabajos estaban seguros y que no habría recorte de personal, varios de mis compañeros y yo nos quedamos sin empleo de gestión integral de residuos sólidos (barrido) y aunque desde el comienzo de esta pandemia nos dijeron que sí nos renovarían los contratos, hoy nos dieron la baja del trabajo.



A pesar de que no contamos con faltas y que acatamos todas las órdenes que se nos daban para limpiar las calles, para mantener nuestra ciudad limpia, hoy ya no contamos con este sustento que teníamos.



No nos dijeron los motivos de nuestro despido pero nosotros pedimos a las autoridades correspondientes que nos devuelvan nuestro sustento de trabajo.



Laboramos desde el comienzo de la pandemia sin material adecuando, sin cubrebocas, algunos sin guantes, sin casacas de protección por los carros. Limpiamos y mantuvimos limpias las calles de Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, Ávila Camacho, Centro, etcétera. Queremos que nos vuelvan a recontratar y que no sólo nos ocuparan para unos meses, tiempo en lo que el personal de base y definitivo estuvieran resguardados y nosotros, ahora sin trabajo; estuvimos desde el comienzo de la pandemia pedimos que nos restablezcan de nuevo para laborar.