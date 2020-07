Personal de Limpia Pública tienen cubrebocas pero no lo usan: Alcalde de Xalapa

Ante los constantes señalamientos de que el personal de recolección de Limpia Pública de Xalapa no utiliza el cubrebocas, poniendo en riesgo su salud al manejar los residuos sanitarios que se producen en la ciudad, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero informó que se va a dialogar con los trabajadores y se tomarán las medidas pertinentes.



“Justamente el día de hoy, se van a tomar medidas con ellos para cuidar su salud, no es porque sea una decisión arbitraria del Alcalde, es por cuidar la salud de los trabajadores. Imagínense que se nos enfermen todos los trabajadores de Limpia, primero es una desgracia para su familia pero después es una desgracia para la ciudad”.



El munícipe lamentó que a pesar de entregarles los implementos a todos los empleados, como el cubrebocas, caretas, guantes, gel y que se les tome la temperatura de manera diaria, estos sigan con la cerrazón de hacer uso de estos insumos.



“Nosotros les dimos a todos cubrebocas, les dimos gel antibacterial, les tomamos la temperatura, hacemos todo lo que el Sector Salud nos indica pero es evidente que hay personas irresponsables”.



El Alcalde consideró que este es un problema de responsabilidad ciudadana, por lo que destacó que la administración municipal no puede hacer todo si existe la negativa de los ciudadanos.



Es importante destacar que el secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento, Guillermo Caballero de Jesús, informó que hay alrededor de 6 recolectores del área de Limpia Pública sospechosos de COVID-19.