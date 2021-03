Personal de salud aún no vacunado deberá esperar al plan de edades: Manuel Huerta

El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que todo el personal de salud que no fue vacunado y que está inconforme por esta situación, deberá esperar hasta que por su edad le toque el proceso de inoculación.



En entrevista se le cuestionó: ¿qué sucede con los trabajadores del IMSS por ejemplo, como camilleros, gente de lavandería, que no los vacunaron?



-Sucede lo mismo que los del metro; no hay peor trabajo para contagiarse que trabajar en la estación Pantitlán o ser periodista. Y se van a vacunar cuando les toque de acuerdo al plan de edades o cuando se tome una decisión por consejo nacional de salubridad, reitero que no es lo mismo trabajar en el archivo de un hospital que estar en la primera línea de atención al COVID-19 y no todos los hospitales atienden coronavirus.



Insistió que estos tendrán que esperar hasta que lo marque el calendario, pues apuntó que la vacunación es un gran esfuerzo. Asimismo, dijo que hoy la Organización Mundial de la Salud ha pedido una manera más racional de la vacuna, pues diez países acaparan el 80 por ciento de la vacuna.



Asimismo, presumió que el gremio de la salud que son héroes del país y que han estado en primera línea de atención al COVID-19 se les dio prioridad para vacunarlos.



Indicó que hay un gran esfuerzo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y ahora ya se ha pasado a un tiempo de aceleración de este proceso. "El semáforo ya es verde, pero hay que cuidarnos y mantener medidas de sana distancia, más los municipios que se mantuvieron en color naranja y amarillo. La llegada de Semana Santa es un reto porque la gente acostumbra a romper la movilidad, el confinamiento e ir a lugares donde hay mucha gente".



Añadió que aún y cuando a nadie se le obliga es recomendable que se vacunen. De igual forma reiteró que no es necesario formarse desde un día anterior o muy de mañana o madrugada para tener garantizada la vacuna pues para todos habrá.



Apuntó que los retrasos en el inicio de la vacunación también obedecen a que las dosis requieren de ultracongelación y Orizaba no tiene la infraestructura necesaria.



Asimismo, informó que en la lista de los próximos municipios a donde llegará el biológico, se considera a Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, pero se anunciará en tiempo y forma, por lo regular dos días antes.