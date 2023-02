Personal de salud del Hospital Regional de Río Blanco exige mejora salarial

Trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) se manifestaron la mañana de este viernes para exigir la recodificación de su salario y así tener un salario justo. En la zona Córdoba, Orizaba, Xalapa son aproximadamente 800 médicos y enfermeras que no tienen un sueldo adecuado, pues les pagan menos dinero aun cuando su preparación académica sea cada vez mayor.Al HRRB llegó su dirigente sindical Antonio Ortiz Fernández, para hacer el llamado al Gobernador del Estado para que pronto se pueda resolver esta situación.Explicó que “trabajos iguales, salarios iguales”, es decir que ya tengan un código de acuerdo con su perfil. “Hay un programa a nivel nacional desde el 2007, donde el personal de base federal puede acceder a ese esquema, ahora queremos que se recodifique a mis compañeros, enfermeras y médicos que tienen 15 años de antigüedad y no pueden entrar al programa”.Añadió que ya informaron al Comité Ejecutivo Nacional, liderado por Marco Antonio García Ayala, que hará su intervención con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “y en el Estado nosotros hacemos la petición al Gobernador”.Insistió en que algunos médicos y enfermeras tienen estudios de posgrado pero su sueldo no es el que debería de tener sino menor. Añadió que no tiene la menor idea de que el Gobernador junto con el Gobierno Federal vayan a beneficiar a los trabajadores.“Por eso estamos pidiendo la recodificación de nuestros compañeros, no tengo duda que esta transición de IMSS Bienestar va beneficiar a la clase trabajadora para tener salarios iguales”.