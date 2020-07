Personal de Salud no está recibiendo material de calidad para atender pacientes COVID

En el marco de las movilizaciones convocadas por personal de enfermería para protestar a nivel nacional por la falta de insumos para protegerse del coronavirus, el doctor Heriberto Rosete Martínez, secretario general del Sindicato Libre de Médicos, reconoció que están recibiendo material que no reúne la calidad necesaria.



Mencionó que por ejemplo les dan cubrebocas desechables con una vida útil de 2 a 3 horas y con ellos deben atender toda la jornada, y si bien no están en área COVID, están expuestos a que un día llegue un paciente y se contagien.



Recordó que hay persona de salud que ha fallecido y tan sólo en días pasados murió el enfermero Gustavo Juárez, que laboraba en el área de COVID del Hospital General Regional de Orizaba.



Aunado a ello, abundó, hace falta equipo, pues por ejemplo en el Hospital Regional de Río Blanco la presión del oxígeno no llega a todas las áreas.



Destacó que el secretario de Salud federal, quien una vez visitó Orizaba, es una bella persona y talentoso, pero no ha respondido a las expectativas, en tanto que el subsecretario Hugo López-Gatell “hace lo que puede y puede muy poco”.



Indicó que desgraciadamente el personal de Salud debe recurrir a manifestaciones para que le hagan caso y se subsane esto, pues actualmente la tasa de mortalidad es de 12 por ciento a nivel nacional, cuando en el mundo es de 6 por ciento.



Urgió a contar con nuevas estrategias y, de ser necesario, con nuevos directivos, pues hoy sólo están a la espera de ver cuándo les toca a ellos y en ese momento, que sea leve.



Consideró que más adelante esta agrupación podría convocar a alguna actividad para que la gente tenga la oportunidad de participar y manifestarse.