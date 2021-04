Personal de salud que aplicó vacunas en Rafael Delgado no fue inoculado

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 7 indicaron que mientras al personal de Salud que ha laborado en las jornadas de vacunación anticovid para adultos mayores en los diversos municipios los han inoculado, en el municipio de Rafael Delgado, a los cinco trabajadores que acudieron, entre ellos un dentista, la subjefa de la Jurisdicción, Carmen Romero Trejo, les negó esa posibilidad pues dijo que no eran “indispensables”.



Mencionaron que la funcionaria prefirió que se regresaran las vacunas, antes que permitir que el personal que está en contacto con pacientes tuviera la posibilidad de ser inoculado en momentos en que se espera la tercera oleada de contagios.



Recordaron que el Ejecutivo federal indicó que todo el personal de Salud sería vacunado, lo cual a la fecha no se ha cumplido.



Comentaron que por ejemplo este lunes en el Hospital Regional de Río Blanco se aplicó la vacuna a algunos dentistas, pero hay más que están sin inocular, así como médicos y enfermeras, por lo que lamentaron que a las autoridades jurisdiccionales no parezca importarles proteger a este personal.



Mencionaron que, en otras jurisdicciones, como Córdoba, hay un mayor avance en este aspecto, pero aquí, los titulares “están mal”.