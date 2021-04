Personal de salud también es víctima del sistema que subestimó el COVID-19: Américo Zúñiga

Luego de escuchar la dramática experiencia de la enfermera Guadalupe Virgen para enfrentar desde la primera línea de batalla la pandemia del COVID-19, el desgaste físico, emocional y el dolor por las irreparables pérdidas de guerreros y guerreras de la salud, que no contaban con los insumos necesarios, el candidato de la alianza “Va por México” a la diputación federal por Xalapa urbano, Américo Zúñiga Martínez, se comprometió a luchar desde el Congreso, por los derechos de los trabajadores de la salud.



En la explanada del monumento al ex gobernador Adalberto Tejeda, ubicada en la Avenida Xalapa casi esquina Américas, Américo Zúñiga Martínez dijo que “la crisis sanitaria nos ha golpeado a todos, pero sin lugar a dudas los trabajadores de la salud y sus familias se han llevado la peor parte”.



“A todos ustedes nuestro agradecimiento de corazón por su compromiso, valor, profesionalismo y entrega, ante el enemigo invisible que nos golpea sin piedad día con día, causando dolor y luto en nuestras familias. A todos los trabajadores de la salud nuestra solidaridad y nuestro compromiso por luchar junto con ustedes”.



“Ustedes también han sido las primeras víctimas de un sistema que desestimó el peligro que estaba causando una oleada de muertes en otras partes del mundo mientras aquí la instrucción fue decir que era una gripita pasajera. Aquí se repetía el ‘no pasa nada’”, destacó.









“La irresponsabilidad de los gobiernos emanados de MORENA fue mandarlos a luchar sin equipo ni protección. Conocemos historias infinitas del personal de salud en todos los niveles, que tuvieron que buscar y comprar su propio equipo de protección, caretas, trajes, en las medidas de sus posibilidades”, destacó.



En presencia de su compañero de fórmula, el panista Agustín Basilio de la Vega, militantes y liderazgos de las tres fuerzas políticas, PAN, PRI y PRD, dijo que resulta preocupante que Xalapa sea una de las tres ciudades de Veracruz con el mayor número de decesos, vinculados a los trabajadores del sector salud.



“Es realmente preocupante, lastimoso, que sea precisamente el sector salud, el que haya sido golpeado así y que hoy no hayan tenido a la fecha, la segunda dosis de vacunas prometidas, cuando otros sectores públicos, como los Siervos de la Nación, fueron, no restamos su derecho, prioritarios para ellos”, aseveró.



“Es por ello que el día de hoy iniciamos una ruta de 60 días hacia una gran victoria, pero esa victoria tiene que venir acompañada de un gran compromiso.

Vamos a estar ofreciendo propuestas serias, viables, que puedan materializarse y estas propuestas no vienen del imaginario, estas propuestas vienen de la sociedad”, destacó.



“Por eso hoy, públicamente, después de escuchar al sector salud en la voz de la licenciada en Enfermería Guadalupe Virgen, quiero comprometerme ante todos ustedes a hacer propia la propuesta que nos ha expuesto, con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias Lupita, muchas gracias”.



“Amigas y amigos, vamos a caminar con todas las estructuras perredistas, vamos a caminar con toda la fuerza y la presencia del Partido Acción Nacional, vamos a caminar y vamos a trabajar con todos mis compañeros de partido, que es Partido Revolucionario Institucional”.



“Vamos a hacerlo todos, vamos a hacerlo juntos, para conquistar el gran triunfo el próximo 6 de junio que nos permita ir a trabajar con honestidad, con responsabilidad, a San Lázaro, donde debemos de reconstruir la pluralidad que debe entenderse en el ejercicio de la política, los acuerdos que deben defender las instituciones que el PRD, el PAN y el PRI hemos impulsado y que el día de hoy está en un grave riesgo”.



“Quiero hacerlo por Xalapa, quiero hacerlo por Veracruz, quiero hacerlo por México, quiero hacerlo a nombre de todos quienes estamos ansiosos de ver una verdadera representación popular que abandere las causas más sentidas del pueblo. Muchísimas gracias por estar aquí”, concluyó.



Las propuestas de Lupita Virgen



Un salario acorde al grado académico de cada profesional; gestionar ante la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene el “alto riesgo”, para los trabajadores de la salud; que se garanticen los equipos de protección para atender la pandemia; que el personal homologado, regularizado, precario, base estatal y contrato, pueda participar en los diversos programas de estímulos a la calidad de la atención.



Además, brindar la oportunidad a los médicos generales de realizar una especialidad y otorgarles todo el apoyo posible; seguro de vida para la familia de compañeros y compañeras caídas, con becas para que sus hijos puedan terminar sus estudios; que la pensión de jubilados sea pagada en salarios mínimos y no en UMAS. “Para que le vaya bien a la salud de Xalapa requerimos de una persona que jure ante nosotros y ante la sociedad que, en verdad, sí nos defienda”, expresó la enfermera Guadalupe Virgen.