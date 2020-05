Personal del Hospital de Río Blanco se inconforma por baja calidad en alimentos

Al menos con tres horas de retraso los pacientes del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) recibieron su desayuno y comida.



Ello debido a la inconformidad de los trabajadores sindicalizados por la subrogación del servicio de cocina.



Por parte del dirigente sindical, Martín Gómez Buenabad, se dio la instrucción de no servir la comida al personal médico y pacientes, entre ellos los menores de oncología, con el fin de hacer presión con las autoridades del hospital.



De acuerdo con personal sindicalizado, la instrucción del líder fue de no servir la comida durante todo el fin de semana para hacer presión y el gobierno estatal responda ante ese “atropello”.



Los trabajadores indicaron que fueron advertidos de que si no se acataba esa instrucción, no habría apoyos económicos para ellos por parte del gremio.



Reconocieron que el día anterior hubo alguna inconformidad por parte del personal debido a que no les gustaron los alimentos que se sirvieron en el desayuno, pero tampoco se trata de perjudicar a los pacientes.



Mencionaron que los niños de oncología, pacientes diabéticos y otros, se pasaron la mañana sin comer por esa determinación del sindicato, aunque los alimentos se les sirvieron con tres horas de retraso.