Personal del Hospital IMSS Córdoba no ha recibido segunda dosis de vacuna contra COVID-19

Personal del Hospital General Zona 8 del IMSS no ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, hasta el momento no han sido notificados por lo que ya han protestado con leyendas en sus uniformes.



"Seguimos cumpliendo sin ser vacunados" es lo que se lee en el uniforme de trabajadores de salud de la primera línea de atención, aunque temen ser sancionados por esta protesta.



De acuerdo al personal de salud hoy les correspondía la segunda dosis, pero a través de un comunicado les dijeron que tienen hasta 42 días después de la aplicación de la primera inmunización para recibirla y que tenga efecto, pero no hay fecha para ello.



La misma situación se registra con el personal del Hospital General Córdoba, quienes incluso recibieron la primera dosis de la vacuna en el hospital de Alta Especialidad en Veracruz pues no llegó al nosocomio y los enviaron en un autobús de servicio urbano por lo que temen no reciban sus vacunas.



Hasta ahora no hay información oficial al respecto solo las inconformidades de los trabajadores de los hospitales antes mencionados.