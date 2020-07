Personal del Hospital Regional de Río Blanco critica labor de médicos cubanos

Trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), se continúan quejando porque aseguran que los médicos que llegaron de Cuba a trabajar en este nosocomio, desconocen de procesos básicos como las gasometrías.



En entrevista indicaron que hay alrededor de 14 médicos y 10 enfermeras de aquel país que están laborando en este hospital y que se supone que su estancia es para atender el tema COVID-19, sin embargo no están haciendo un buen papel.



"Hay procedimientos como las gasometrías que no las saben hacer, y al final nosotros tenemos que estarles enseñando. También es necesario decir que los doctores no quieren tener mucho trato y acercamiento con los pacientes con COVID-19, y eso está mal porque para eso los trajeron".



Apuntaron que tienen un sueldo por mucho, más alto que el que perciben los galenos y las enfermeras del HRRB, lo cual consideraron como injusto pues los mexicanos están dando su mayor esfuerzo para otorgar la atención a las personas con sospecha o confirmación de coronavirus, a pesar de que no tienen el Equipo de Protección Personal suficiente ni de mejor calidad.