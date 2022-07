Personal del IMSS Bienestar busca salir de la zona rural de Orizaba: SNTSS

Al menos 10 por ciento de los trabajadores del IMSS que laboran en el área rural a través de IMSS Bienestar piden su traslado, algunos por razones personales pero otros por situaciones de inseguridad, indicó el secretario general de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo.Comentó que los casos que se reciben se atienden y a los compañeros que se sienten en riesgo se les trata de resguardar.Señaló que lo primero que hacen es pedir a las autoridades pertinentes que se refuerce la vigilancia y si el caso es extremo se busca reubicar a los compañeros cuando se verifica la situación.Mencionó que por más esfuerzos que hacen las autoridades reina la impunidad en los lugares más lejanos y ocurren cosas que no le toca decir a él, por lo que es lógico que algunos sientan miedo al estar en lugares remotos.Recordó que no tiene mucho que a una doctora la mataron en Michoacán y no se trata de criticar todo, pero sí de sumarse como sociedad para exigir se atiendan los problemas y haya solución.Perzabal Castillo consideró que no hay un lugar específico que pueda ser considerado foco rojo y sólo se trata de evitar un riesgo a los trabajadores sindicalizados del IMSS.