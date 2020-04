Personal del IMSS Orizaba no debió protestar ante pandemia pero era necesario: Sindicato

El dirigente de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, aseguró que a pesar de que no se debió haber hecho una manifestación por parte del personal del hospital del IMSS, las autoridades, sindicato y trabajadores llegaron a un buen acuerdo para beneficio de los demandantes.



Y es que hoy, desde muy temprana hora, trabajadores del Hospital General Regional de Orizaba protestaron por falta de insumos, equipo y material para enfrentar el COVID-19, motivo por el cual cerraron la avenida Oriente 6 en ambos carriles por tres horas.



En este sentido, el líder sindical dijo que acudió a la protesta para atender las demandas de sus representados y después se pudo dialogar con las autoridades no sólo del hospital sino también de la Delegación Veracruz Sur.



"Acudí a un plantón que habían convocado algunos compañeros, que no deberían haberlo hecho pero lo hicieron y acudí porque sus propuestas eran buenas y concerté sobre la mesa porque nuestro sindicato no es un sindicato de plantones, es un sindicato de concertación, no es rijoso sino de acuerdos, en donde lo que interesa y debe imperar es la razón y el tratar de hacer las cosas lo mejor posible".



Destacó que la reunión que sostuvo después de la propuesta de los trabajadores del hospital, que se centró en los temas de la situación que se vive en este momento principalmente en la seguridad, la cobertura, la falta de insumos, la capacitación, el mantener informada la clase trabajadora, el buen trato, fue exitosa.



Y agregó que se establecieron las medidas junto con el cuerpo de gobierno y con gente de la Delegación Veracruz, en este sentido con el médico Pedro Martínez Serena, que es el encargado de prestaciones médicas. "Nos dijeron que a partir de hoy se cumplirán estas peticiones para los trabajadores de este hospital".



Finalmente, dijo que este tiempo es de estar unidos en el Instituto, de defender a esta institución y salir victoriosos de esta guerra que es la pandemia.