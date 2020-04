Personal eventual del Hospital de Boca del Río exige equipo, bonos y plazas ante contigencia

Personal médico del Hospital General de Boca del Río, perteneciente a los Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), se manifestó para exigir la entrega de equipo, bonos y plazas porque se encuentra laborando en una situación precaria y ahora se enfrenta ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y dicho nosocomio será receptor de pacientes del virus.



Los médicos exigen seguridad laboral para 400 empleados que desde la fundación del hospital están esperando su basificación.



Además, exigieron seguridad para la atención de los pacientes de COVID-19 porque ya les informaron que se convertirá 100 por ciento para enfermos de la pandemia y no tienen los insumos necesarios para ello.



"Solicitamos nuestras bases para tener seguridad para nosotros y nuestras familias, estamos en reconvención para ser un hospital 100 por ciento COVID-19 y pues lo único que queremos es tener seguridad laboral y los insumos necesarios para atender a los pacientes".



"Estamos en reconvención, la próxima semana vamos a ser 100 por ciento COVID-19", dijo Cristal Cadena, química clínica del hospital de Boca del Río.



Afirman que el personal eventual no cuenta con las prestaciones e incluso los médicos y enfermeras que están contratando de manera temporal para apoyar en la emergencia sanitaria está ganando más que ellos.



Hicieron el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se les atienda y se haga efectiva la solicitud.



"Somos 400 trabajadores y el 80 por ciento de los que trabajamos somos personal de contrato, de ahí que la primera petición que hacemos al Presidente de la República es que cumpla sus promesas de campaña y ahora de gobierno, que es la basificación federal del personal de salud. Somos personal eventual y en el momento que se acaba podemos dejar de ser contratados", señaló Claudio Vidal.



Al plantarse afuera del Hospital General de Boca del Río, pidieron que al personal de dicho nosocomio también se le entregue un bono que el IMSS está dando a quienes se exponen en las áreas de COVID-19.



"Debemos ser tratados de la misma manera, si el IMSS va a dar el 20 por ciento a su personal que sea parejo para todos, no sólo para el IMSS también Secretaría de Salud y para todos", indicó.



Cabe resaltar que el pasado viernes, trascendió que el director, subdirectora y jefe de urgencias de este nosocomio habían renunciado días antes de que se convirtiera en recepción de pacientes COVID-19.