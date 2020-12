Personal médico de CDMX espera más de 10 horas para vacuna COVID

A menos de una semana de haber iniciado el plan de vacunación, enfermeros del Belisario Domínguez, que están en la primera línea de atención contra el Covid-19, acusaron este miércoles que llevan más de 10 horas formados frente al Hospital Militar de Zona El Vergel, ubicado en Periférico Oriente, para recibir la vacuna contra esta enfermedad.



Por su parte, la enfermera Carolina Sarco dijo que llegó a esta unidad médica desde las 5:00 horas para ser vacunada; sin embargo, le informaron que no aparece en las listas de los candidatos a recibir la vacuna, por lo que tendrá que esperar un poco más.



“Prácticamente ya son 10 horas, estoy desde las 5 de la mañana, y no hay vacuna para nosotros, siendo que estamos en un hospital Covid.



“Tenemos que esperar porque estamos en área Covid, somos los que estamos al frente y que no haya vía para nosotros es ilógico”, expresó.



Al respecto, Marco Antonio Rosas Carrillo, enfermero de urgencias Covid, también refirió que lleva el mismo tiempo formado para recibir la dosis, pero tampoco está en la lista.



“Yo llegué a las 5 porque sabía que iba a haber gente… y hasta las 9 de la mañana nos avisaron que habían listas. Hay mucha gente que no está, gente que está en primera línea.



“Yo soy enfermero de urgencias Covid y no estoy en la lista; sin embargo, sí hay otro tipo de personal: cocineras, dentistas, administrativos que no están en primera línea y ya tienen la vacuna”, destacó.



Además detalló que un día antes acudió al mismo hospital para ser vacunado, pero no había dosis. Asimismo, acusó que la información sobre la vacunación solo ha circulado entre sus compañeros y en redes sociales, pues ninguna autoridad los ha orientado.