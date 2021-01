Personal médico pide que reabra el Centro COVID de Orizaba

No hay fecha para que se abra de nueva cuenta el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME) de Orizaba, informó personal que labora en este lugar que desde antes del pasado 15 de diciembre dejó de operar.



No obstante, ante el aumento de casos de coronavirus en la zona, los médicos consideraron que es necesario que el CAME vuelva a funcionar porque sí hay pacientes que necesitan terminar de recuperarse en este sitio.



Algunos trabajadores incluso comentaron que trascendió que esta semana abriría sus puertas, sin embargo, otros aseguran que no hay fecha definida.



De acuerdo a la información que en su momento se conoció, en el CAME trabajan un promedio de 60 personas entre enfermeras auxiliares, de enfermería, médicos generales, médicos internistas, manejadores de alimentos, limpieza.



El edificio que ocupa sería la Unidad de Salud Mental Orizaba, pero al ser un “elefante blanco”, se invirtieron más de 30 millones de pesos para convertirlo en CAME.



Según lo reportado por Secretaría de Salud en diciembre, el lugar contaba con 34 camas especiales y oxígeno que servirían de tratamiento final a los pacientes que están superando el coronavirus.