Personal médico también es contacto entre pacientes con COVID y familias

Las trabajadoras y trabajadores sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son un enlace entre pacientes hospitalizados por COVID-19 y sus familias, toda vez que no pueden tener acompañantes en el piso.



Al respecto, Claudia Cuauhtémoc Sosa, trabajadora social con 22 años de antigüedad, adscrita al Hospital General Regional (HGR) del IMSS en Orizaba, compartió que nunca imaginó enfrentar una emergencia sanitaria como esta.



Reconoció que, como ante todo evento nuevo y no esperado, hubo temor e incertidumbre; sin embargo, al igual que el resto de sus compañeras asumió el compromiso y mantuvo el espíritu de servicio para participar en forma activa en la atención directa de los pacientes.



Detalló que determinados días a la semana, ingresa como los demás trabajadores sociales al piso COVID-19 del HGR y como parte de las actividades normadas, realiza un recorrido por cada cama para verificar ingresos y egresos, mantener actualizados los listados de números de contacto con sus familiares y verificar la documentación administrativa, entre otras actividades.



Agregó que establecen comunicación con los pacientes para conocer sus inquietudes, e incluso brindarles apoyo emocional.



“Nos constituimos en un enlace entre pacientes hospitalizados, quienes por las características propias de la enfermedad, no pueden tener acompañantes en el piso y sus familiares, por ejemplo para enviarles cartas o exponerles alguna solicitud de objeto personal”.



Añadió que para la práctica de esta disciplina, se requiere preparación académica, personal y espiritual, sin perder la sensibilidad y el toque cálido para evitar tratar a los pacientes como un número más.



“Queremos otorgarles respeto y calidez, tratándolos con nombre y apellido, en particular, en situaciones tan difíciles como las derivadas de emergencias sanitarias como la que actualmente se vive”.