Personas con discapacidad enfrentan falta de infraestructura adecuada, en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos hay dos panoramas para las personas con discapacidad: o rampas rotas que les dificultan el acceso a banquetas, establecimientos y dependencias, o sitios en los que de plano no existe una sola área destinada para que ellos puedan tener movilidad.Referente a lo segundo, el gran ejemplo es el Parque Independencia. Un sitio que si bien presuntamente busca el esparcimiento de la población y alienta la unión familiar, no cuenta con una sola rampa para discapacitados, lo que imposibilita a aquellos que utilizan sillas de ruedas, bastón, andadera, muletas o que simplemente tenga una limitante física al momento de caminar.Al respecto, José Juan Ríos Ramírez, titular de la Dirección de Gestoría para Personas con Discapacidad (DGEPED), reveló que durante esta administración planteó un proyecto arquitectónico para mejorar las condiciones del parque y hacerlo “amable” con las personas con discapacidad, sin embargo, nunca se llevó a cabo.“Nosotros propusimos modificaciones a los accesos al Palacio Municipal y al Parque Independencia y las cuadras que lo rodean. Es un proyecto arquitectónico, un estudio del uso que dan las personas con discapacidad del Palacio Municipal, donde se incluía a personas de la tercera edad. El alcalde Víctor Carranza lo acogió con gusto y nos pidió el estudio que incluía el proyecto arquitectónico, rampas, pasamanos y elevadores y que están en Desarrollo Urbano y Obras Públicas que no se pudo desarrollar en este gobierno. Pero esperamos que lo retomen las próximas autoridades y las personas con discapacidad tengan una movilidad amable”; explicóActualmente, si una persona en silla de ruedas quiere ir al parque tiene que dar toda la vuelta por Ignacio de la Llave y Carranza donde la explanada está al nivel de la banqueta, de lo contrario lo bajan y suben cargando, una persona con bastón puede tropezarse y lesionarse gravemente.No conforme con eso, automovilistas sin civismo bloquean el paso de las pocas rampas en buen estado en la ciudad o, para colmo de males, terminan destrozando las útiles al protagonizar “borrachazos” o “banquetazos”.Ríos Ramírez hizo un llamado a automovilistas y vendedores ambulantes a respetar los espacios designados para las personas con discapacidad, pues también los comerciantes informales se colocan en estos accesos.Indicó que en cuanto a los reportes de conductores que al subirse a las banquetas o a las rampas las destruyen, estos han sido reportados a la Dirección de Obras Públicas para que sea remediado.