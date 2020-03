Personas con VIH y SIDA, vulnerables a contraer coronavirus por falta de medicinas

Persiste desabasto de terapias contra VIH y SIDA en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, reveló la enlace del Grupo Multisectorial VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Martha Patricia Ponce Jiménez.



“Lo que sí es lamentable y es necesario denunciar, es que sigue habiendo un desabasto permanente en buena parte de las clínicas del Seguro Social, en donde se atienden usuarios y usuarias con VIH-SIDA”, afirmó.



Refirió que dicho problema persiste desde el año pasado, cuando el Multisectorial reveló la carencia de falta de suministros para los derechohabientes afectados por la enfermedad.



“Lo que dice el IMSS es que ha habido un 3.5 por ciento de recetas sin cubrir. Sí, nada más que eso habla de más de 4 mil personas que no están recibiendo de manera puntual y sistemática el medicamento, con todas las implicaciones que tienen. Esas personas estarían más vulnerables a contraer el coronavirus, no por ser el VIH, sino porque no están tomando su medicamento”, expuso.



Dijo que esta situación es delicada, dado que el Seguro Social no ha tenido la capacidad de solución.



“Esto es a nivel nacional y afecta por supuesto, en el Estado, a unidades de Veracruz Puerto, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y Xalapa. Es curioso, llama la atención, el desabasto siempre se manifiesta en los Estados del Sur e indica cómo estamos”, dijo.



Ponce Jiménez explicó que en el caso de la Secretaría de Salud, la dependencia resolvió el desabasto de condones masculinos y de pruebas rápidas, aunque todavía no ha adquirido condones femeninos para prevenir contagios.