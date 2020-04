El director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, explicó que los apoyos otorgados por parte del Ayuntamiento de Xalapa, consisten en despensas entregadas casa por casa.



Por esto, el funcionario aclaró que no entregarán dinero, como muchos de manifestantes han exigido en últimos días.



Además, expuso que dichos productos alimentarios son entregados a personas vulnerables de la ciudad.



"El Ayuntamiento no proporciona apoyos económicos. El Ayuntamiento está distribuyendo apoyos alimentarios a personas en situación vulnerable y se está haciendo casa por casa".



Asimismo, señaló que ha habido manifestaciones de ciudadanos de otros municipios y es imposible apoyarlos.



"Continuamente hay manifestaciones que involucran a trabajadores de distintos sectores y personas de otros municipios, a quienes el Ayuntamiento no puede atender", finalizó.