Personas discapacitadas son vulnerables al COVID-19, alertan

Debido a que no se tiene atención a las personas con discapacidad en esta etapa de contingencia, hay quienes desconocen información valiosa de cómo cuidarse, como son las personas sordas, señaló Eder Alfonso Rocha, especialista en educación especial.



Indicó que es una situación preocupante sobre todo para ese sector, pues lamentablemente no todos han tenido la oportunidad de aprender lenguaje de señas y en muchos casos sus propios padres no saben comunicarse con ellos más que para indicarles lo más básico.



Comentó que quienes ya conocen el lenguaje pueden tener acceso a la información que emite el gobierno federal, en donde se ha hecho uso de intérpretes.



Sin embargo, indicó, a nivel local se dan particularidades, por ejemplo no todos los ayuntamientos han tomado las mismas medidas, y ese sector se queda sin acceder a la información.



Agregó que quienes están en proceso de aprendizaje del lenguaje de señas o quienes ni siquiera tienen ese conocimiento, no están recibiendo información valiosa sobre qué es el coronavirus y cómo lo pueden prevenir.