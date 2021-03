Personas físicas no pueden financiar partidos ni campañas: Tribunal Electoral federal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que las personas físicas con actividad empresarial no pueden aportar recursos a los partidos políticos, ni a precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.



Mediante la Tesis II/2021, formulada a partir de la queja presentada por un ciudadano en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sus magistrados estipularon que estos contribuyentes fiscales forman parte del catálogo de sujetos restringidos para realizar aportaciones para cuestiones político-electorales.



Lo anterior, luego de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; y 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y conforme con el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, consagrado en el artículo 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Política Mexicana.



El máximo tribunal comicial del país señala que conforme a dichas normatividades se advierte que, la referencia “personas morales”, identificada por la legislatura dentro del catálogo de sujetos que no podrán, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie a los partidos políticos, ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; incluye a las empresas mexicanas de carácter mercantil, así como a las personas físicas con actividad empresarial.



Añade que esto se da con independencia de que las disposiciones no los contemplen expresamente, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción I, del Código de Comercio; y 16 del Código Fiscal de la Federación.



Y es que a juicio de los togados de la Sala Superior, ambos conceptos comprenden la realización de una actividad comercial, con fines de lucro y es precisamente a dichos entes de poder económico a los que pretende excluir el texto constitucional para el efecto de que no influyan en cuestiones político-electorales.



La tesis fue aprobada por unanimidad de votos y publicada en la página web del TEPJF.