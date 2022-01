Personas no identificadas incendian oficinas de AMSA, en Ixhuatlán del Café

Un grupo de personas, hasta el momento no identificadas, incendiaron las oficinas de la empresa transnacional Agroindustrias de México, S. A., luego de no llegar a ningún acuerdo para levantar el bloqueo que desde el pasado viernes mantienen productores de café, para exigir el pago de un precio justo por su producto.De acuerdo a la información proporcionada, los inconformes lanzaron bombas molotov a dichas oficina, mismas que de inmediato empezaron a arder, consumiendo el fuego todo lo que había en su interior.Se comenta que fueron personas del mismo municipio de Ixhuatlán del Café, ajenas al movimiento de los productores de café, quienes de esta manera buscan desvirtuar la legítima pretensión de los más de 4 mil cafetaleros de la región, quienes están demandando a la comercializadora el pago de 17.50 pesos por kilogramo, castigándolos en el precio del aromático grano, al pagarles solamente 12 pesos por kilogramo.Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) para garantizar que el problema no tenga mayores consecuencias y la sangre no llegué al río. No se reportan personas lesionadas por el siniestro.De manera oficial, no se ha emitido ninguna información al respecto.