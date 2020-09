Personas que envenenan animales “no deberían existir”, dice Regidor de Orizaba

Al informar que en Orizaba hay un promedio de 7 mil perros callejeros, el regidor de Orizaba, Emmanuel Gómez, afirmó que quien mata a los animales envenenándolos “no merece existir”.



El Edil dio a conocer que el Cabildo abordará una propuesta de reglamento y campaña para proteger a los animales domésticos.



"Ya estamos en estudio y discusión, se prevén sanciones a todos aquellos no sólo que maltraten al animal sino que lo abandonen. (…) Estoy convencido de que esa gente (que envenena animales) no debería de existir, porque quien maltrata a un animal, cualquiera que sea, lo hace de una manera dolosa y es algo que no podemos permitir", dijo.



Acotó que es necesario que la gente recuerde que dentro del buen trato a estas especies se tiene que recoger las heces, pasearlas con correa y vacunarlas.



"Hay gente que cree que tener un perro o un gato en casa es tener un objeto pero requiere de cuidados, estar sano, limpio".



El Regidor dijo que ha propuesto una adecuación al Reglamento de Bienestar Animal que existe desde el 2010.



"Otro problema es que la gente abandona a los perritos porque ya no son cachorros y crecieron".



Añadió que ha habido denuncias de maltrato y abandono de las mascotas y se han acrecentado durante esta pandemia.