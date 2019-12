Personas suben de peso hasta 7 kilogramos en fin de año, alertan expertos

Según los expertos, durante la temporada navideña y fin de año, ese incrementan hasta 7 kilogramos si no se lleva adecuando control de lo que se ingiere, no tanto durante la cena, también en los días previos y el recalentado.



El nutriólogo Jesús Montoya indicó que incluso cuando una persona se cuida, en promedio puede ganar por lo menos 3 kilos.



La cena navideña contiene entre 2 mil y 2 mil 200 calorías.



"Es una temporada en que las personas ganan mucho peso, las fiestas son casi todos los días y el consumo es abundante, en promedio son 7 kilogramos los que se aumenta, tampoco se hace ejercicio y eso contribuye a que se gane aún más peso".



Pero no sólo los alimentos son los que hacen ganar unos kilitos de más, también las bebidas tienen alto contenido calórico.



El ponche de frutas alrededor de 200 calorías. Un vaso de refresco 70, mientras que un vaso de sidra 117, sin contar las bebidas alcohólicas.



Algunos optan por evitar los postres y pastas "evito la sopa de pasta, la que es de coditos aunque sabe bien rico no le pongo a mi plato, sólo el pavo con relleno y pues uno o dos panes", dijo Ricardo, quien sigue un régimen alimenticio.



"Yo la verdad aprovecho para disfrutar la comida, es un momento para convivir", señaló Sandy.



Aunque pareciera que después de la cena de fin de año puede empezar la dieta, la rosca de Reyes no permite que se controle la ingesta de calorías.