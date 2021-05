PES denuncia otro ataque, ahora contra candidata en Tlalnelhuayocan

Brigadistas de la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la Presidencia Municipal de Tlalnelhuayocan, Gisselle Solis Villar, fueron amenazados con “desaparecerlos” si continúan promoviendo el voto.



Además, la Casa de Campaña de la candidata fue vandalizada, por lo que se presentará la denuncia penal correspondiente.



Mediante un breve mensaje difundido por redes sociales, el dirigente estatal del PES, Gonzalo Guízar Valladares, denunció los hechos ocurridos la madrugada de este martes.



Dijo que tanto la candidata propietaria como la suplente, son mujeres jóvenes de bien y con decencia política que decidieron sumarse al PES, mientras que otras y otros lo han abandonado para irse del lado de la corrupción y de la perversidad.



Aseguró que sus adversarios políticos están preocupado porque las campañas austeras de los candidatos del PES están creciendo sin recursos, solo con solo “suela, sudor y saliva”.



“Vamos a presentar la denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, son hechos con alevosía y ventaja que atentan contra la democracia. A esa gente perversa les decimos que no nos vamos a dejar”.



Aseguró que la candidata no está sola y tiene el apoyo de su partido que no roba, no miente y no traiciona.



Agregó que harán valer toda la fuerza de la legalidad para denunciar estos actos que atentan contra la democracia.



Guízar Valladares denunció que hay quienes están lucrando con la necesidad de la gente a través de los programas sociales, mismos que no son patrimonio de partido político alguno; por lo que imploró que denuncien cualquier acto en que pretenden utilizar los mismos para condicionar el voto y engañar a la ciudadanía.