PES sigue batalla ante el TEPJF para no perder registro

El Partido Encuentro Solidario (PES) necesita recuperar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 49 mil votos para revertir la declaratoria de perdida de registro emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo Gonzalo Guízar Valladares, dirigente en Veracruz de ese instituto político.



Señaló que se sigue firme en la batalla jurídica y en breve se presentará un recurso de reconsideración ante esa instancia jurisdiccional electoral y espera que los Magistrados escuchen los argumentos en las audiencias que habrán de llevarse a cabo.



Como antecedente mencionó que el PES impugnó ante las cinco Salas Regionales del TRIFE cerca de 4 mil casillas de los 300 Distritos Electorales Federales, de las cuales, lograron anular 233 y recuperar 62 mil sufragios.



Mientras que en Veracruz se impugnaron 278 casillas de los 20 Distritos electoral locales y han logrado anular 20 casillas y recuperar 6 mil 200 votos.



Aseguró que se presentará un “muy buen recurso” para que el PES sigua vivo y que sea una alternativa real para el 2024 en la renovación de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y Senadores; y en Veracruz para la elección de Gobernador y Diputados locales.



Guízar Valladares recordó que para la elección de Diputados Federales registraron en Veracruz a los 20 candidatos por la vía uninominal y los 30 para la elección de Diputados locales, aunque para la elección de Ayuntamientos solo registraron 145 planillas.



El domingo 6 de junio obtuvieron un millón 350 mil votos, lo que representó el 2.8 por ciento de la votación total, que fue suficiente para mantener el registro, ya que se requería del 3 por ciento, como mínimo, de la votación total.



No obstante, insistió en tener confianza de ganar el recurso y consideró que no es justo que al PES se le quite el registro como instituto político.