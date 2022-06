Pescador lleva cuatro días desparecido, en Vega de Alatorre

Continúa una intensa búsqueda para dar con el paradero del pescador Celso Pérez Barrios, quien desde hace cuatro días salió a pescar como de costumbre en las playas de Vega de Alatorre y desde aquella vez no se han tenido noticias de su paraderoHasta el momento no se tiene conocimiento alguno de su paradero. Grupos como Guarda Vidas Voluntarios de Tecolutla, SSP y Rescate Acuático se han sumado a esta titánica labor de localización, dónde se han hecho sobre vuelos en helicópteros y usado lanchas para recorrer alrededor de 63 kilómetros a la redonda de la playa, lugar donde se encontró su atarraya.Informaron familiares que el señor Celso Pérez, de 73 años de edad, salió a pescar el pasado 24 de a la playa conocida como "El Domingal" y desde ahí no ha habido rastro de su paradero, únicamente pudo localizarse su atarraya de trabajo.A las brigadas se han unido también integrantes de los campos tortugueros en el litoral veracruzano, para realizar recorridos a pie por las playas; mientras que embarcaciones, se han dirigido mar adentro en las aguas del Golfo de México.