Pescadores afectados por derrame petrolero en 2010 buscan indemnización

Pescadores veracruzanos liderados por su representante legal exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que intervenga en la demanda en contra British Petroleum (BP), por el derrame de crudo sucedido el 20 de abril del 2010, para que ésta prospere y logre indemnizar a los más de 30 mil trabajadores que se vieron seriamente afectados debido a este ecocidio.En conferencia de prensa, el abogado especialista en Asuntos Legales, Ambientales y del sector energético dijo que los afectados indirectos de este desastre ecológico tienen la confianza puesta en el titular del Ejecutivo Federal y en la titular de la SEMARNAT, Maria Luisa Albores, para atender a los líderes de estos productores del mar."Los pescadores siguen en pie de lucha hasta alcanzar justicia. Sabemos que la justicia es lenta pero se está tardando. Ya hemos dado todos los pasos que pidió la Secretaria de Medio Ambiente y esperamos que en breve llegue a sus conclusiones (....) sin duda descubrirán el derecho de los pescadores a reclamar que haya justicia, que haya un pago compensatorio económico por las pérdidas acumuladas desde el 2010 hasta la fecha", dijo el abogado.Y es que en aquel entonces una plataforma petrolífera de British Petroleum explotó, matando a 11 de los trabajadores que se encontraban allí y vertiendo decenas de miles de barriles de petróleo en el Golfo México.El representante legal indicó que con la SEMARNAT han sostenido cuatro reuniones en las que han participado especialistas que escuchan las consecuencias económicas, internacionales, legales y medioambientales que trajo el derrame petrolero para los pescadores no sólo de Veracruz, sino también de Tamaulipas y Tabasco."Un desastre que ha afectado a más de 30 especies pesqueras compartidas, de especies como el pámpano que recorre desde la Florida hasta Yucatán", dijo, al tiempo que pidió que el dinero que se le quitó a BP se use para proteger las costas mexicanas, desde Tamaulipas hasta Yucatán."Ahorita ejercen indirectamente dinero pero únicamente desde La Florida hasta Corpus Cristi en Texas, olvidándose de México pero el ecosistema es único y no reconoce fronteras. En México, los pescadores están cada día más afectados (...) cada día hay menos peces", aseveró el representante.Finalmente, el abogado sostuvo que los pescadores no desistirán de su lucha por la justicia. Uno de los afectados, don Joel, señaló que ha disminuido en más del 50 porciento la pesca de robalo, guachinango, lisa, medreguel, lebrancha, entre otras especies.