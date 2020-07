Pescadores, “al borde de la ruina y casi sin comer” debido a pandemia

“El Coronavirus y la veda marina nos tienen al borde de la ruina y casi sin comer", afirma don Leonardo Gutiérrez, pescador que vive en la localidad El Conchal, en Alvarado.



Esta localidad se ubica en la zona norte del municipio, colindando con Boca del Río. Es un pequeño poblado con cerca de 600 habitantes; casi todos se dedican a la pesca pero actualmente pasan por una crisis.



Don Leonardo, pescador desde hace 35 años, narró que por la pandemia su situación económica ha ido a la baja, siendo cada día más complicado subsistir.



Lamentó que la mejor temporada para salir a la mar a pescar se haya visto afectada por la contingencia. Aunado a ello, desde mayo inició una veda náutica.



De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la veda entró en vigor de manera escalonada a partir del 1º de mayo y abarca desde la zona fronteriza del norte de Tamaulipas hasta las zonas costeras de la Península de Yucatán.



Tamaulipas y Veracruz son los más afectados, pues aportan el 74 por ciento de la producción total de camarón registrada en el Golfo de México.



“Tenemos más de tres meses que no hay nada de mariscos y nosotros nomás nos mantenemos de eso, yo me voy a buscar leña a la playa, de eso vivo ahorita, la gente viene por una carretillada de leña unos 50 o 100 pesos y ya con eso sacamos para las tortillas”, dice don Leo mientras asa la única jaiba que logró pescar y que tendrá que ser dividida entre los 4 integrantes de su familia.



El marino dijo que en años anteriores, en esta temporada, la caza del cangrejo azul era un ingreso que les ayudaba a sobrevivir a la veda de los otros productos marinos, sin embargo, ahora está prohibido cazarlos.



Además, aunque han buscado emplearse de cualquier otra cosa, no han podido encontrar.



“Yo lo trabajé (el cangrejo azul) pero ya se acabó con todo eso que han construido. Y si las autoridades te llegan a ver con un cangrejo, va uno a dar al bote. Yo me mantuve muchos años, yo buscaba y me dedicaba a eso pero lo prohibieron y además, ya no hay mucho, por lo mismo de las residencias se acabó todo y ahorita imagínense que no tenemos ni para dónde tirarle por lo del virus que no hay chamba”, dijo.





La aislada familia del sexagenario Leonardo solicita y espera que las autoridades estatales y municipales les apoyen con despensas o algún ingreso económico, ya que la veda termina hasta el 15 de agosto.