A unos días del inicio de la temporada de ciclones y huracanes en el Océano Atlántico, ya está impactando al sector pesquero de Veracruz, porque se ha registrado evento de norte que les ha impedido salir al mar.



El presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán, lamentó que el primer norte de la temporada llegara "muy puntual" y en toda la semana no les ha permitido trabajar.



Además, vienen arrastrando las bajas ventas de Semana Santa, que se afectó por el COVID-19 y que regularmente les servía para dejar un ahorro y así afrontar mejor la temporada de lluvias, cuando se suspende la navegación menor.



"Llegó muy puntual el inicio de la temporada de huracanes. Empezamos con este (norte) y ya tenemos una semana. Se pronostica que hasta el próximo sábado vamos a tener evento de norte y eso contribuye a días de no pesca en Veracruz. Es preocupante porque aunado a los días efectivos y la baja producción y a la venta baja de los productos, ocasiona que no tengamos ni un ahorro para poder subsistir en estos días de mal tiempo", dijo.



Hernández Guzmán señaló que será difícil subsistir los próximos meses con bajas ventas y pocas posibilidades de pescar, debido a que por lo menos habrá 50 eventos de norte.



Por ello, pidió al Gobierno Federal y Estatal a que den apoyo a los pescadores, ya sea empleos temporales o despensas, para mantenerse a flote.



"En el Golfo de México están pronosticados entre 50 y 60 eventos de norte, esos multiplicados por 2 o 3 días hace que nuestra actividad se reduzca en un 50 por ciento al año en días efectivos de pesca, necesitamos buscar que el pescador reciba los apoyos en esta temporada", concluyó.