Pescadores de Veracruz-Boca exigen nueva zona de pesca

Pescadores de diferentes cooperativas pesqueras amenazaron a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) de bloquear el ingreso al puerto en caso de no obtener respuesta a las demandas que desde hace años han requerido debido a los estragos de las obras de ampliación.



A decir de Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, es necesario la reubicación para zonas pesqueras donde puedan hacer las actividades libremente.



"El impacto será muy grande porque no dejaremos entrar, ni pasar ningún barco. Si no llegamos a un acuerdo se tomarán medidas. La advertencia ahí está. En pro del sector pesquero no queremos afectar a terceras personas. Queremos que las cosas se hagan mediante el diálogo. Queremos llegar a una minuta", dijo.



Son alrededor de 250 los pescadores que requieren ser reubicados porque el área que actualmente tienen de pesca ya ha sido invadida por la navegación marítima y la producción ha bajado al menos un 80 por ciento.



"Tenemos un área contemplada que es Punta Brava, en Río Medio y Río Grande, a esa zona se quiere dar acceso. Nuestra área de trabajo donde sacábamos mayor producción ya es navegación marítima, nos engañaron y no se percataron de las afectaciones que iba a dejar la ampliación".



Refieren que el planteamiento de APIVER es dejarlos pescar en un muelle pero representa peligro para los pescadores, "ellos nos quieren dar acceso a un muelle, el cual es adentro de API y a nosotros no nos da la seguridad a la navegación con los cambios de corriente. Nuestra pesca se va más afuera".



Advierten que también APIVER les debe casas que prometió construir a pescadores y palaperos de la zona norte y sólo ha hecho 9.