Pescadores de Veracruz, Boca y Alvarado proponen quitar veda de pulpo en enero-febrero

Pescadores de pulpo piden que no haya veda de esta especie durante enero y febrero porque no tendrán ni para comer ante la difícil situación que se vive en este inicio de año.



Son alrededor de 2 mil "pulperos" en Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo los que son afectados al prohibirles la captura, además de que existía la promesa de cambiar la fecha para la veda, afirmó Isabel Pastrana Vázquez, líder del sector pesquero.



"Es la base fundamental, es la base de todos los pulperos de las cooperativas de aquí porque de todo el año pescamos el pulpo estos dos meses (...) Ahora pedimos trabajarlos para poder nivelarnos un poquito. Les aseguro que no tenemos qué llevar de comer a nuestras familias", expuso.



Refirió que ellos están registrados y tienen permiso para la captura del pulpo y que en caso de violar la veda, la sanción es cárcel y multa de hasta 36 mil pesos.



Se estima que al mes se pescan hasta 3 toneladas de pulpo y quienes se dedican a ello no tienen otra forma de ingresos.



"Nos detienen, nos llevan a la casa. Si lo hacemos sin permiso es cárcel, retención de la embarcación. Yo creo que sí van a ser detenidos porque francamente lo vamos a hacer. Lo queremos hacer por necesidad, por hambre, la cooperativa mensualmente da una producción de 2 a 3 toneladas de pulpo. Todos son pulperos, no pescan otra cosa".



Pastrana Vázquez advirtió que de continuar la veda, el precio del molusco aumentará. Actualmente se vende a 100 pesos el kilo, además de que se abre la puerta a pescadores furtivos.



"En la veda del pulpo, (el precio) se dispara y entra el pulpo de Campeche; es el que se empieza a vender aquí. Hay pescadores furtivos (durante) la veda porque no los detienen y no están registrados. Nosotros sí estamos registrados".



Actualmente, la veda de pulpo es para la zona del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y abarca del 1° de enero al 28 de febrero y del 1° al 31 de agosto.



Piden que estos tres meses se junten de agosto a octubre y no a inicios de año.