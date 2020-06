Pescadores de Veracruz comienzan a recibir ayuda ante contingencia

Este martes, pescadores de diversas comunidades de la zona, incluido Alvarado, se concentraron en el Banco del Bienestar, en el Centro de la ciudad de Veracruz, para cobrar sus apoyos otorgados por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.



Son 7 mil 200 pesos los que les están otorgando como parte del programa de "Apoyo para el Bienestar para Pescadores y Acuacultores".



Los beneficiarios señalan que esto les ayudará para mantenerse en estos días en los que no hay trabajo por la pandemia.



"Es un apoyo de 7 mil 200 pesos, es periodo de veda porque me dedico a la pesca del camarón y me servirá para un despensa, comprar redes, componer la embarcación. Sí viene muy a la mano por como está el problema", dijo Carlos Alejandro, originario de Alvarado.



Los pescadores llegaron por grupos desde diferentes comunidades, abarcaron una gran parte de la calle Independencia para esperar turno e ingresar al banco.



A nivel nacional, son más de 193 mil los pescadores que serán beneficiados.