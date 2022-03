Pescadores de Veracruz Puerto arremeten contra el Sistema Portuario Nacional

Al enterarse de que la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) les restringirá acceso a su base pesquera, el presidente de la Cooperativa Escollera Playa Norte expresó que “No vamos a permitir que nos controlen, ya nos quitaron parte de nuestro territorio de pesca y ahora nos quieren imponer horario, nosotros no somos asalariados de ellos”.Y es que los pescadores se percataron el que este miércoles iniciaron los trabajos para poner un balancín en la garita que limite el acceso, además de que instalan un retorno sobre el camino.Ángel Conteras, el líder pesquero de la cooperativa escollera playa norte, aseguró que el retorno es para que sólo hasta ahí puedan pasar y así controlar el acceso a donde se encuentran sus embarcaciones que utilizan para salir a trabajar; argumentó además que ASIPONA realizó dicha acción luego de la muerte del pescador que salió de madrugada por sus redes y murió al ser sorprendido por la marejada.“Nos quieren imponer un horario para salir y entrar de donde están nuestras embarcaciones, nos dicen que será de 6 de la mañana a 6 de la tarde y eso no puede ser, se agarran de la muerte de nuestro compañero para hacer esto pero no es la Solución, ellos ni siquiera ayudaron el primer día que el compañero estaba desaparecido” sentenció Contreras.También recriminó el que no se quiera llegar a un acuerdo con los pescadores que, aseguran, llegaron desde 1997, por lo que llevan cerca de 25 años instalados como cooperativa de pesca en esa zona de “punta gorda”.“Luego tenemos que venir por nuestras redes en la mañana, antes de las 6, para poder llevarlas a vender; también salimos a pescar en la madrugada porque el clima nos lo permite, no nos pueden quitar eso”, relató un pescador de la tercera edad, integrante de la cooperativa.Los 32 pescadores de la sociedad cooperativa aseguraron que no dejarán que estos trabajos continúen, ya que necesitan libertad para cuidar sus pertenencias; hicieron saber que en próximos días realizarán una manifestación en las afueras de las instalaciones de La Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz.