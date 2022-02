Pescadores de Veracruz Puerto esperan “corrida” de marzo para recuperar producción

Será hasta mediados de marzo cuando mejoren las condiciones para la pesca en la región de Veracruz Puerto, pues los frentes fríos han complicado que se genere una buena “corrida” para la captura de especies del mar.Según cálculos de los pescadores, la “corrida” del sur podría dejarles buena pesca pero para ello tendrán que esperar; en tanto, tienen que sortear los nortes y confiar en que lleguen algunas especies, o bien irse a aguas profundas, lo cual implica una inversión mayor porque requieren más combustible.“No hay una corrida establecida, la próxima corrida por los eventos de norte va a marcar casi a finales de marzo pero ahorita sólo hay rasqueteo y pesca de hondura; la gente va 20 kilómetros mar adentro, donde se captura el huachinango o el extraviado”, dijo el presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán.En cuanto a los precios de los pescados y mariscos que se capturan en la región, no hay aumento significativo debido a que en estos meses la demanda es muy baja.“Ahorita por la cuesta de enero la gente deja de consumirlo y al no haber una demanda no hay aumento significativo en los precios, el incremento que hay es por los productos de otros Estados y otros países y es lo que paga la gente, el traslado”.Con la llegada de la cuaresma, esperan que incrementen las ventas y que las condiciones meteorológicas mejoren.