Pescadores de Veracruz se sacaron la lotería; capturaron una tonelada de peces

Pescadores de la ciudad de Veracruz capturaron una tonelada de sierra en las inmediaciones de la Isla de Sacrificios, lo que fue como “sacarse la lotería”, según comentaron.Fueron 12 integrantes de la sociedad cooperativa "Pescadores Bajos de La Blanquilla" quienes participaron en la captura de los más de mil kilos del también llamado pez azul.El presidente de la cooperativa, José Ventura Vargas Sánchez, atribuyó al fuerte evento de “Norte” registrado la semana pasada lo que benefició la llegada del pez a la costa veracruzana.Vargas Sánchez resaltó que no se había registrado una captura tan voluminosa de pescado en esta región costera desde hace varios años, pues en las pescas recientes de mediados de diciembre las cantidades apenas oscilaron entre los 100 y 200 kilos."Ahorita aquí, gracias para nosotros afortunadamente, ha habido arribazón de sierra, lo que no ha pasado en muchos años, desde mediados de diciembre ha habido arribazón de sierra en todas partes", dijo.Por otra parte, comentó que la falta de mercado obliga a comercializar el producto a un costo bajo; el kilo de sierra lo venden a 20 pesos en las pescaderías de la plaza del Mar."Cuando hay arribazón, se juntan de todas partes y baja bastante el precio. (...) La falta de mercado, lo que pasa que la gente no va al mercado porque la sierra siempre está cara, o sea, usted, va al mercado a pescadería y no se la bajan de 100, 120, pero ahorita debería aprovechar toda la gente de aquí de Veracruz que está bastante accesible la sierra", finalizó.