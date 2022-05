Pescadores urgen poner fin a ecocidio del Río Bobos, en Martínez de la Torre

Fue la mañana de este martes que pescadores señalaban de nueva cuenta que en el río Bobos se registra un segundo ecocidio en menos de 15 días, a la altura de la comunidad Paso Largo, perteneciente al municipio Martínez de la Torre.Y es que el río amaneció con diferentes tipos de peces muertos y moribundos, especies como mojarras, huevinas, camarones, carpas, huevina y acamayas; los pescadores señalan que todo esto es debido a desechos que vierten en este afluente diferentes empresas.Pescadores y lugareños muestran su inconformidad ante lo ocurrido, pues muchos de ellos viven de las especies que por muchos años han dado vida al Río Bobos.Don Aurelio, uno de los pescadores que lleva años viviendo de los productos del río, señalo que "las autoridades solo se dedican a dar largas y largas, la PMA en vez a de apoyarnos está interesada en el acuario, dónde si hay dinero; ninguno de los 3 niveles de gobierno han tratado de darle una solución a este problema, cada vez se están acabando este bonito río"Molesto y con los ojos llenos de lágrimas, don Aurelio agregó: "No hay multas, no hay sanciones, no hay nada contra estás empresas que dañan demasiado este ecosistema, por lo que se tendrán que tomar otras acciones para que nos hagan caso, pues ya nos hemos quejado con todas las dependencias y se hacen de la vista gorda vienen a los días que ya pasó la mortandad de especies acuáticas y obvio cuando llegan estás autoridades el río se llevó toda la contaminación y dicen no encontrar nada malo, esto ha sido desde que llegaron esos monstruos de jugueras a nuestra región.