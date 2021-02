Pese a Alerta Preventiva, guardias en juzgados de lo familiar deben cumplirse: Abogado

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que aún y cuando a partir de este viernes y hasta el lunes de nueva cuenta no habrá servicio en Juzgados, las guardias en los familiares deben cumplirse.



"Tiene que prevalecer en los juzgados familiares que estén de turno. Deben permanecer con guardias, la ley así lo establece porque hay casos urgentes y más en los juzgados familiares, como son: pensión alimenticia, depósito de menores, por citar".



Añadió que el juzgado que está de turno en esta semana, tiene que permanecer atendiendo hasta el día domingo y el día lunes, pues por el decreto se suspendieron labores, pero la guardia sí debe trabajar. "No pueden los juzgados cerrar así nada más, cuando menos la secretaria y un empleado tienen que estar".



Finalmente destacó que sigue habiendo problemas con la emisión de los acuerdos, que estos son muy lentos. "Nos continuamos tardando mucho en un acuerdo, pues ahora son veinte días los que debemos esperar y son viente días hábiles, cuando que la ley da tres días; el Código y la Ley Organica del Poder Judicial así lo establecen, pero si no es así se incurre en una situación que afecta el funcionamiento".