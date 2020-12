Pese a anuncio de SEP, no hay fecha concreta para regresar a clases en Veracruz: SEV

En Veracruz no hay una fecha concreta para el retorno presencial a las aulas, aclaró el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien explicó que la decisión se tomará derivado del análisis de los especialistas del Consejo Estatal de Salud.



Lo anterior derivado del anuncio que hizo el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, sobre un eventual regreso a clases presenciales a partir del mes de enero en Estados como Campeche, Chiapas y Veracruz que están en semáforo verde de COVID-19.



Durante entrevista, el funcionario estatal reconoció la inquietud de la población por saber si habrá regreso a clases, sin embargo, afirmó que se actuará responsablemente como se ha hecho durante la pandemia por lo que aún no hay una determinación.



“Tenemos que empezar a trabajar, tener las reuniones pertinentes y a partir de ahí dar una respuesta, no me gustaría dar un dato que no es, no me gustaría confundir al pueblo veracruzano, les pedimos este espacio de tener esta reunión por el Consejo Estatal de Salud y salir a decir lo pertinente”, apuntó.



Y es que, si bien reconoció que en la actualidad Veracruz como Estado se encuentra en semáforo verde, varios de los 212 municipios están aún en amarillo y naranja, por lo que se debe analizar a fondo esta situación para tomar una decisión que no ponga en riesgo la salud de los estudiantes, sus familias y profesores.



“Al final decir Veracruz estamos en verde, no corresponde a que todos los municipios estemos en verde, o sea, no todos los municipios están en verde, hay una estadística de que se parte y que al final están dando a conocer los resultados de salud día con día en conferencia, por eso reitero, dennos la oportunidad de reunirnos con el Consejo Estatal y a partir de ahí saldremos a resolver todas las dudas”, abundó.



Finalmente, Escobar García aseguró que una vez que se cuente con la información precisa, avalada por la autoridad sanitaria, las autoridades tomarán una decisión y se hará del conocimiento de la población.