Pese a apertura de playas de Boca del Río, invitan a población a quedarse en casa

Aunque ya se permitió el aforo de personas y actividad en las playas de Boca del Río, se mantendrá la invitación a los ciudadanos a que se queden en casa, señaló el director de Protección Civil Municipal, Andrés Escalera.



Precisó que si bien hay libre tránsito en la zona costera, no permitirán que haya aglomeraciones que representen riesgo de contagio del nuevo Coronavirus y así como en otros espacios públicos, no podrán estar más de 4 personas juntas.



"Vamos a trabajar para que no se hagan aglomeraciones, el libre tránsito se ha permitido, vamos a pedir a la gente que atienda las recomendaciones que el semáforo naranja indica. Lo que haremos es recomendar eso para cuidar la salud", señaló.



Desde el inicio de la contingencia sanitaria y el cierre de las playas, se realizaron recorridos para indicar a los bañistas que no se permitía permanecer en la zona y se les invitaba a retirarse, estos operativos continuarán sin retirarlos pero sí refrendando las recomendaciones sanitarias.



En el caso de los comerciantes, hubo capacitación y recomendaciones que en específico acordaron con la Dirección de Comercio Municipal.



"Ellos ya han platicado y realizado reuniones para esa situación, para que el protocolo sea igual y ver lo de la sana distancia, el aforo", dijo.



Fue este sábado que las actividades en las playas boqueñas se reactivaron tras permanecer cerradas por casi 4 meses.