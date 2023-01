Pese a apoyos sociales del gobierno, no frena migración en la Sierra de Zongolica

No obstante que los programas sociales han permitió a muchas familias vulnerables mejorar su economía, no se ha podido acabar con la migración, indicó el pastor Carlos Hernández Aburto, del Ministerio Venga tu Reino, de la Iglesia Evangélica de Orizaba.Mencionó el caso específico de la Sierra de Zongolica, en donde el fenómeno migratorio no ha disminuido, pues adultos jóvenes continúan saliendo al vecino país del norte en busca de un mejor ingreso para sus familias.Recordó que las remesas que ha recibido el país en los dos últimos años han sido históricas, pero para ese logro se ha pagado un precio muy alto, ya que atrás de esto hay una desintegración familiar, pues el padre de familia o los hijos están alejados.Indicó que se entiende la necesidad de la gente, que es lo que la impulsa a migrar, pero es triste ver que las familias quedan desintegradas.Sobre los programas sociales, mencionó que han dado mucha popularidad al presidente de la República y es bueno que se ayude a quienes más lo necesitan, pero debe buscarse que ese beneficio que se les da no se quede sólo en eso, sino que sea un motor para el desarrollo de la población.Consideró que se debe cuidar el no emprender acciones que sólo buscan dar votos al que gobierna, pues en ese caso no habrá nunca una mejoría.