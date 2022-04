Pese a aval de COFEPRIS, Gobierno sigue sin vacunar a menores de 14 años

A partir de la aprobación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no existe impedimento para la Secretaría de Salud para vacunar contra el COVID a niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 14 años sin comorbilidades, advirtió el abogado litigante y moderador del programa DefiendeTV por TeleClic.tv, Roberto Pablo Mercado Zamora.En ese sentido, dado que el Gobierno de México excluye a los y las menores de edad de 5 años en adelante del Plan Nacional de Vacunación, el defensor observó que por medio de amparos los padres y las madres conseguirían las suspensiones de plano a favor de sus hijos e hijas.Y en el caso de los que ya formularon amparos ante Juzgados de Distrito, los padres y madres pueden solicitar la suspensión siempre y cuando no haya una sentencia dictada en el juicio.Explicó que el Plan Nacional de Vacunación sólo suministra el biológico a menores de edad a partir de los 15 años y niños y niñas de 12 a 14 años con comorbilidades por medio de amparos y excluye a los menores de 14 años de edad.“Lo que sucede con los niños de 5 a 11 años, es que apenas el 1° de abril publicó la COFEPRS la autorización para la vacuna Pfizer-BioNTech para 5 a 11 años de edad con una dosis distinta a la de 12 años en adelante”.Recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drugs Administration, FDA) autorizó desde octubre de 2021 la vacuna para menores de 5 a 11 años de edad y la Organización Mundial de la Salud realizó lo propio en enero de 2022, siempre y cuando se aplique una dosis distinta a la de los de 12 años.“Entonces ya existía autorización y en México la autoridad ha venido negando dos cosas: una, que hubiera estudios científicos que avalaran la vacuna para niños de 5 a 11 años de edad, luego han dicho que no está definido en la política nacional de vacunación vacunar a los niños y la Secretaría de Salud dice que no es prioritario vacunar a los niños ya que no se enferman de gravedad aun cuando se llegan a enfermar de COVID”.Añadió el litigante que el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advierte de una incidencia de contagios y decesos en los menores de edad, con lo cual, contradice a la propia Secretaría de Salud.“Por un lado, el Gobierno Federal dice que no se enferman y no se mueren y por el otro lado, hay estadísticas que sí se contagian y sí hay un riesgo de muerte y se están muriendo. Queremos vacunarlos y diversas agrupaciones han promovido amparos a favor de niños”.Señaló que en su caso, defiende los derechos de dos menores en igual número de amparos y en uno obtuvo una suspensión de plano, esto es, el Juzgado invalidó la negativa de la autoridad de Salud para vacunar a su cliente y con lo cual, obtiene de inmediato el derecho a recibir la dosis.Sin embargo, en dicho juicio la Secretaría de Salud impugnó la resolución del Juez y solicitó un recurso de queja contra la suspensión de plano.“Con la autorización por parte de COFEPRIS, ya la Secretaría de Salud no debería de negarse a vacunar a los menores y en este caso, niños de 5 a 12 años con amparo, ya no debería haber negativa para que los vacunen”.