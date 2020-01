Pese a bajas ventas, vendedores de Feria del Juguete en Xalapa esperan repunte

Aunque los primeros días comerciantes de la Tradicional Feria del Juguete Xalapa 2020 tuvieron pocas ventas, esperan un repunte este día y mañana, por la llegada de los Reyes Magos.



Magdalena Aguilar, comerciante de ropa y accesorios para muñecas, señaló que el día de ayer se notó un incremento en visitantes, pero dijo, este año, hubo disminución de un 25 por ciento en ventas.



"La verdad este año si se ha resentido mucho, yo sí lo siento un poco más bajo que en otras ocasiones. Los Reyes están buscando juguetes económicos, y también los niños piden mucha tecnología".



Por su parte, Arturo Álvarez, quién ofrece juguetes de moda, también manifestó que ayer y hoy hubo un pequeño aumento de visitas y venta, sobre todo porque él ofrece precios aún más bajos que los demás ambulantes.



"Después del 31 hay movimiento. Es la primera vez que vengo, estoy satisfecho, si vendría el siguiente año. Quizá si cambio la tendencia en gusto de los niños, pero aún siguen pidiendo juguetes, soy distribuidor".



Asimismo, Griselda Lucas Gaspar, originaria de Michoacán y comerciante de juguetes tradicionales, de madera, lamentó que la compra de estos artículos artesanales haya disminuido en un 50 por ciento.



"Los niños ya prefieren juguetes electrónicos, tabletas, teléfonos. Nuestro trabajo a veces sale, a veces no sale. Le pediríamos a los Reyes que apoyen a las manos mexicanas, ahorita he vendido más juguetes de niña, de niño casi ya no".



Es preciso recordar que esta Tradicional Feria del Juguete, dio inicio el día 20 de diciembre de 2019, en el Centro Deportivo Ferrocarrilero de esta ciudad capital, y concluirá el día de mañana 6 de enero, en la cual los Reyes Magos pueden encontrar, ropa, accesorios, juguetes de moda, artesanales, videojuegos, libros y demás artículos.